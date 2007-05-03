Богатирьова закликала Ющенка відмовитися від силового керування Україною

Фракція Партії регіонів закликає провести закриті збори депутатів Верховної Ради разом з опозицією, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом та Верховним судом України, і обговорити на них шляхи виходу із наростаючої політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на засіданні парламенту координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона також вважає за доцільне провести в палаці «Україна» надзвичайні збори народних депутатів України та депутатів усіх рівнів від коаліції і прийняти на них політичну резолюцію щодо ситуації в Україні і шляхів подолання політичної кризи.

Р.БОГАТИРЬОВА закликала «на політичному рівні відмовитися від ескалації конфлікту шляхом прийняття політичних рішень, які можуть спровокувати громадянську нестабільність і некерованість державою». Вона закликала Президента України Віктора ЮЩЕНКА утриматися від «використання силових способів управління країною».

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що «в боротьбі за молоду національну конституційну демократію нам разом з нашими виборцями кинули виклик опозиція, Президент, власне, сама історія». Вона підкреслила, що «власне, у нас один вибір – прийняти його і вийти із нав’язаного нам конфлікту мирними і демократичними засобами».

За словами координатора коаліції, дострокові вибори є завжди «ліками для хворої демократії, але якщо вони є наслідком політичного компромісу та відбуваються згідно з принципами верховенства права».

Р.БОГАТИРЬОВА висловила сподівання, що ще не втрачено можливості «вийти на цей єдиний стратегічний шлях, що веде нас в об’єднану Європу».