Наша Україна подає в суд на ЦВК

“Наша Україна” подає в суд на Центральну виборчу комісію за відмову у виключенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку блоку.

Про це повідомляється на офіційному сайті “Нашої України”.

Як нагадав керівник юридичного департаменту партії “Наша Україна” Валерій КАРПУНЦОВ, 30 квітня 2007 року ЦВК ухвалила постанову № 23 “Про відмову у виключенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку блоку „Наша Україна”. Нею було відмовлено у виключенні кандидатів у народні депутати з виборчого списку блоку „Наша Україна”, які за підсумками результатів виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року вважаються не обраними, додав В.КАРПУНЦОВ.

За його словами, “ця Постанова була ухвалена поза межами повноважень, наданих Центральній виборчій комісії, всупереч вимог Конституції та законів України та в результаті невірного застосування законодавчих положень, що порушує права Блоку “Наша Україна”.

“Так, 19 квітня 2007 року міжпартійним з’їздом Блоку "Наша Україна" було ухвалено рішення про виключення кандидатів у народні депутати України від блоку "Наша Україна", які за підсумками результатів виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року вважаються не обраними, із виборчого списку блоку "Наша Україна, - пояснив В.КАРПУНЦОВ. - Відповідно до частини третьої статті 101 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, в такому випадку Центральна виборча комісія повинна прийняти рішення про виключення зазначених у рішенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку виборчого блоку політичних партій”.

“Конституцією та законами України Центральна виборча комісія не наділена повноваженнями приймати рішення про відмову у виключенні кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії (виборчого блоку політичних партій), які за підсумками результатів виборів народних депутатів України вважаються не обраними (незалежно від будь-яких підстав), як і повноваженнями перевіряти додержання законів, установчих документів виборчого блоку політичних партій, під час прийняття рішення, передбаченого частиною третьою статті 101 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, - сказав В.КАРПУНЦОВ.

“Дії Центральної виборчої комісії щодо прийняття рішення про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії (виборчого блоку політичних партій), на підставі рішення з’їзду політичної партії (міжпратійного з’їзду виборчого блоку політичних партій), прийнятого відповідно до частини третьої статті 101 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, є організаційно-технічним по своїй природі та спрямовані на реалізацію такого рішення”, - наголосив він.

“Якщо будь-яка особа вважатиме, що подібні дії та рішення відповідного З’їзду та Центральної виборчої комісії є незаконними та порушують її права - вона має можливість оскаржити їх у порядку, встановленому законодавством”, - підкреслив керівник юридичного департаменту.

“При постановлені рішення Центральною виборчою комісією було взято до уваги виключення Партії промисловців і підприємців України зі складу блоку “Наша Україна”, як неправомірне, а також без достатніх підстав було застосовано положення статті 63 Закону”, - зауважив В.КАРПУНЦОВ.

“Центральна виборча комісія зайняла неприпустиму для вищого органу державної влади позицію, відповідно до якої саботажні дії хоча б одного учасника виборчого блоку політичних партій, незалежно від рівня його представництва та впливу у складі блоку, можуть повністю заблокувати роботу всього блоку та абсолютно обмежити його в правах, - зазначив він. - Такий підхід суперечить Конституції України, основоположним засадам та принципам правового регулювання, грубо порушує права відповідного виборчого блоку політичних партій та інших його учасників”.

“Такими діями Центральна виборча комісія фактично підтримує “політичне рейдерство” Партії промисловців і підприємців України, представники якої публічно заявили про бажання вийти зі складу блоку “Наша Україна”, але всіма можливими силами намагаються заблокувати законну діяльність цього блоку, - переконаний В.КАРПУНЦОВ. - Такі дії з боку партії, яка користується надзвичайно низьким рівнем довіри громадян України, видаються нічим іншим, як судорожними спробами хоч якось нагадати про себе та щонайдовше утриматися в інформаційному просторі за рахунок будь-яких засобів”.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня з’їзд блоку «Наша Україна» скасував список кандидатів у депутати на парламентські вибори, які відбулися у березні 2006 року, починаючи від 88 номера.