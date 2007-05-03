Ющенко знову змінив склад РНБО

11:45, 03 травня 2007
Політика
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Указ розміщено на веб-сайті Президента

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони України екс-генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голову Верховного суду України Василя ОНОПЕНКА.

Відповідний Указ “Про внесення змін до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року” розміщено на офіційному веб-сайті глави держави.

Цим же указом В.ЮЩЕНКО увів до складу РНБО генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА.

 

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