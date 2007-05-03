Соціалісти нарешті прозріли і покаялися

Звільнення суддів Конституційного Суду Валерія ПШЕНИЧНОГО і Сюзанни СТАНІК, фактично свідчить, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «пішов на повномасштабний державний переворот».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ. Він підкреслив, що «боягузи завжди віроломно йдуть на пролом, і не важливо, хто на це його підштовхує – свої балоги і тимошенки з блазнями луценками або ті двадцять цеерушників, які, як говорять, прибули керувати переворотом, - відповідальність за все несе В.ЮЩЕНКО».

І.БОКИЙ підкреслив, що Президент України В.ЮЩЕНКО «не зможе ухилитися від відповідальності» за дії з порушення Конституції і законів України.

Він відзначив, що В.ЮЩЕНКО був у свій час «провідником монетарної політики». За його словами, ще потрібно визначити, чи була це помилка В.ЮЩЕНКА чи свідомі дії. «Він завжди йшов проти прогресивних сил», - заявив І.БОКИЙ. За його словами, у момент відповідальності під час акції «Україна без Кучми» В.ЮЩЕНКО назвав активістів «фашистами». «Ми, соціалісти, каємося перед народом України за те, що свого часу підтримували В.ЮЩЕНКА на виборах Президента. Він зрадив нас, але при цьому він зрадив і вас», - зазначив І.БОКИЙ з трибуни парламенту, звертаючись до виборців.