Партію регіонів закликають «не віддавати владу без бою»

Народний депутат України (фракція Партії регіонів) Василь ХАРА заявляє, що Партія регіонів не подаватиме в ЦВК списки кандидатур в окружні виборчі комісії, поки Конституційний Суд не обнародує рішення щодо Указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, про це він сказав у інтерв`ю «Німецькій хвилі».

Він підкреслив, що Партія регіонів залишається поза виборчим процесом, вважаючи Указ Президента неконституційним. При цьому В.ХАРА додав, що в Україні немає чітких механізмів проведення дострокових виборів: зокрема, відсутній реєстр виборців і не визначені умови фінансування таких виборів.

Парламентарій упевнений, що є один варіант врегулювання політичного протистояння – дочекатися рішення Конституційного Суду, а потім сідати за стіл переговорів.

«Якщо події розгортатимуться за іншим сценарієм - більшість українців не прийдуть на виборчі дільниці», - переконаний В.ХАРА.

«Варіантів може бути багато. Один із них - це те, що окружні виборчі комісії на Півдні й Сході, там, де найбільше наших симпатиків, не працюватимуть, і будуть зірвані незаконні вибори», - зазначив він.

Депутат також зазначив, що виборці Партії регіонів закликають депутатів “не віддавати владу без бою».