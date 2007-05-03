Мороз зв’язав свята та активність Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що основною причиною звільнення суддів Конституційного Суду є наміром заблокувати роботу Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час пленарного засідання, коментуючи звільнення Президентом двох суддів Конституційного Суду.

За словами О.МОРОЗА, такі дії Президента порушують принцип незалежності суддів.

«Вся справа в тому, що треба або деморалізувати Конституційний Суд, або заблокувати його роботу», - сказав голова ВР.

Він наголосив, що це пов’язано з тим, що у Президента немає впевненості відносно того, що КСУ прийме рішення на його користь. «Ми розуміємо це прекрасно, сподіваюсь, що і громадяни України це все зрозуміли», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому, за його словами, виникає питання, чому Президент приймає важливі рішення саме в святкові дні.

«Кожен раз в святкові дні ми одержуємо кроки, які дестабілізують ситуацію в державі. Навіщо це робити?», - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

Напередодні, 30 квітня, Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким самим формулюванням - "у зв`язку з порушенням присяги".