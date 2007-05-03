Нардеп-регіонал радить Ющенку не морочити голову і розпустити всіх

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий вважає, що звільнення суддів КСУ Валерія Пшеничного і Сюзанни Станік незаконні. Про це він повідомив в інтерв`ю ForUm.

«Вони суперечать базовому закону, який стосується конституційних суддів. Він так і називається - Закон про Конституційний Суд. Там чітко розписана процедура. Для того, щоб когось звільнити за поданням, неважливо кого, потрібна згода Верховної Ради», - цитує депутата прес-служба Партії регіонів.

За словами парламентарія, «Президентові відступати нікуди, він вже пішов ва-банк».

Парламентарій порадив Ющенка «взагалі розпустити Конституційний Суд, розпустити ЦВК, не морочити нікому голову, призначити у Верховну Раду кого він там вважає потрібним – 450 депутатів».

А ще він запропонував Вікторові Ющенку, щоб той зібрав в парламенті виключно своїх прихильників. «Хай це буде Верховна Рада з одних «любих друзів» з чистими, але липкими руками. І хай живе собі спокійно, займається далі тим, що він там любить. Бджоли, картини збирає або щось інше», - сказав Ярослав Сухий.