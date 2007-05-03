Звільнення суддів КС коаліція оскаржить у КС

Фракції, що входять до парламентської коаліції, найближчим часом звернуться до Конституційного Суду з поданнями стосовно неконституційності указу глави держави про звільнення з посад суддів КС Валерія ПШЕНИЧНОГО та Сюзанни СТАНІК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, до КС буде направлено два окремих подання щодо В.ПШЕНИЧНОГО та С.СТАНІК. За його словами, вже зібрано понад 50 підписів народних депутатів під відповідними поданнями. При цьому, наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО, тексти подань доопрацьовується, і «сьогодні-завтра вони будуть направлені до суду».

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом № 370/2007 від 1 травня “відповідно до пункту 22 частини першої статті 106, пункту 5 частини п`ятої статті 126 та статті 149 Конституції України” звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги.

Напередодні, 30 квітня, Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким самим формулюванням - "у зв`язку з порушенням присяги".