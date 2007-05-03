В Івано-Франківську розстріляли депутата Партії регіонів

Підприємець, депутат Івано-Франківської міської ради Ігор Халаменда (Партія регіонів) госпіталізований з вогнепальними пораненнями після нападу невідомих в Івано-Франківську.

Про це повідомив представник Центру громадських зв`язків УМВС в Івано-Франківській області.

За його даними, міліції стало відомо про напад на Халаменду після того, як він близько 23.00 29 квітня, діставши вогнепальні поранення, звернувся по допомогу до лікарні .

Представник УМВС додав, що Халаменда одержав 3 вогнепальні поранення в ділянку грудей, щоки і шиї.

За даними представника, депутата прооперували, загрози його життю немає.

Він також уточнив, що у момент нападу Халаменда знаходився у машині.

На місці злочину міліція виявила до 8 гільз.

При цьому представник УМВС відзначив, що Халаменда відмовляється писати заяву в міліцію і давати будь-яку інформацію за фактом нападу.

Міліція самостійно проводить розслідування.

За даними представника УМВС, свідків нападу на депутата поки немає.

Місцеві експерти пов`язують підприємницьку діяльність Халаменди з центральним продовольчим ринком в Івано-Франківську.

Як повідомлялося, раніше фракція «Нашої України» в Івано-Франківській міськраді просила прокуратуру Івано-Франківської області притягти до відповідальності Халаменду за погрози в адресу депутатів фракції.

Обком з посиланням на Українські новини