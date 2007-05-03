Ющенко з Піскуном погодилися: вибори технічно стартували

Генеральний прокурор Cвятослав ПІСКУН запевняє, що очолюване ним відомство забезпечуватиме проведення парламентських виборів у межах своєї компетенції і в суворій відповідності до законодавства.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Співрозмовники відзначили той факт, що процес дострокових парламентських виборів стартував на технічному рівні. Про це, зокрема, свідчить відновлення роботи Центральної виборчої комісії та формування окружних виборчих комісій.

Глава держави ще раз наголосив, що у своїй діяльності Генеральна прокуратура має максимально дистанціюватися від політики.