Регіонал Колесниченко: деякі військові частини готові виступити проти дій Ющенка
14:10, 03 травня 2007Політика
3950
Інформація пролунала з трибуни парламенту
Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесниченко заявляє, що окремі військові частини й підрозділи готові виступити проти дій президента Віктора Ющенка.
Із трибуни парламенту в четвер він заявив, що "сьогодні все очевиднішою стає підготовка рішення конфлікту силовим способом".
"Уже є військові підрозділи, які вже письмово присягнули громадянинові Ющенку з метою виконання його незаконних указів. Як правило, це люди, які вже пройшли "вишкіл" у країнах НАТО", - відзначив депутат.
У той же час Колесниченко заявив, що "уже є військові частини й підрозділи, які готові виступити на захист Конституції й проти незаконних дій пана Ющенка".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter