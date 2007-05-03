Регіонал Колесниченко: деякі військові частини готові виступити проти дій Ющенка

Народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесниченко заявляє, що окремі військові частини й підрозділи готові виступити проти дій президента Віктора Ющенка.

Із трибуни парламенту в четвер він заявив, що "сьогодні все очевиднішою стає підготовка рішення конфлікту силовим способом".

"Уже є військові підрозділи, які вже письмово присягнули громадянинові Ющенку з метою виконання його незаконних указів. Як правило, це люди, які вже пройшли "вишкіл" у країнах НАТО", - відзначив депутат.

У той же час Колесниченко заявив, що "уже є військові частини й підрозділи, які готові виступити на захист Конституції й проти незаконних дій пана Ющенка".

Українська правда