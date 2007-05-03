Герман боїться, що Ющенко залишиться голим

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман з трибуни парламенту закликала Віктора Ющенка, Віктора Януковича і Олександра Мороза повернутися до переговорів. Герман сказала: "Комісар Єврокомісії Беніта Фереро Вальднер заявила тільки що, що політична криза в Україні - це внутрішня справа України. Іншими словами – світ махнув на нас рукою, мовляв, та робіть собі там, що хочете...Тому і Вас, Вікторе Андрійовичу, і Вас, Вікторе Федоровичу, і вас, Олександре Олександровичу, закликаю стати ще раз на шлях переговорів. Не дивіться, що світ махає на нас рукою. Дивіться, щоб наші люди на нас рукою не махнули. Давайте сідати за стіл переговорів і вирішувати мирно нашу політичну кризу".

Народний депутат також згадала слова президента Польщі: “коли під час проведення акції «Україна без Кучми» Президент Польщі Олександр Квасневський сказав Леоніду Даниловичу: «Леоніде Даниловичу, демократія - це як костюм. Він може бути незручно скроєний, але коли його зняти, ви можете залишитися голим… Вікторе Андрійовичу, Ви завжди вміли елегантно носити демократичний костюм, але ось уже місяць цей ваш костюм наполегливо їсть закарпатська міль, і я боюся, Вікторе Андрійовичу, що Ви можете залишитися голим…", цитує слова Ганни Герман прес-служба Партії регіонів.