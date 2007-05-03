Януковичу зіпсували свята подарунки від Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів, сказав: "Нажаль, свята не вдалися, тому що ми отримали чергові, так би мовити, подарунки від Президента. Мене особисто це не дивує з 2004 р., я вже до цього майже звик, хоча звичка ця погана". Він також наголосив на тому, що Україна не повинна дивувати світ, бо "авторитет нашої країни буде підвищуватись тоді, коли будуть відбуватися подій у конституційному та правовому полі та прогнозовані. Я кажу про це з великим сумом", - сказав В.Янукович.

РБК-Україна