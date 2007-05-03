Шаповал чекає, коли Станік подасть позов до суду «про те, що її оббріхують»

Представник Президент в Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ переконаний, що укази про відставку суддів КС Сюзанни СТАНІК та Валерія ПШЕНИЧНОГО є «юридично чистими».

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для преси він підкреслив, що В.ПШЕНИЧНИЙ і С.СТАНІК не є на сьогоднішній день суддями КСУ.

В.ШАПОВАЛ зауважив, що йому не відомо, де вони сьогодні перебувають – в КС чи ні – і висловив думку, що вони повинні, якщо хочуть, з’ясовувати свій статус в суді.

Говорячи про юридичну колізію, що виникла внаслідок того, що п. 22 ст. 106 Конституції України визначає, що Президент призначає та звільняє третину складу КС, а закон про Конституційний Суд говорить, що це має робити Верховна Рада, В.ШАПОВАЛ нагадав, що Конституція є законом прямої дії.

«Як би ми не поважали закон про КСУ… на сьогодні є пряма норма Конституції, яка є нормою прямої дії», - сказав В.ШАПОВАЛ. Тому у Президента були всі підстави для підписання відповідних указів.

Принагідно, В.ШАПОВАЛ зауважив, що чекає, коли С.СТАНІК подасть позов до суду «про те, що її оббріхують».

Він також висловив думку, що найближчим часом з’являться нові укази про призначення суддів КСУ.

Він наголосив, що це будуть авторитетні люди і натякнув, що це будуть доктори юридичних наук, яких поки не має в складі КСУ. Водночас, він зауважив, що особисто він не погодився стати членом КСУ вдруге.

Крім того, він підкреслив, що для кворуму КС потрібно 12 суддів. А сьогодні там працює 16. Тому ніяких перепон для роботи у суддів КС немає.