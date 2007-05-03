Янукович: Ющенко хоче залякати Конституційний Суд

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив двох суддів Конституційного Суду з метою залякати інших суддів та отримати рішення щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

Він нагадав, що під час травневих свят В.ЮЩЕНКО звільнив двох заступників голови КС - Валерія ПШЕНИЧНОГО та Сюзанну СТАНІК, яка була доповідачем у справі про конституційність указу Президента від 2 квітня про дострокові вибори.

«Зрозуміла мета - спочатку залякати Конституційний Суд, паралізувати його роботу, не допустити рішення, а якщо вдасться залякати всіх інших (суддів) - досягти мети, щоб суд визнав указ конституційним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що такі дії не ведуть до покращення політичної ситуації в країні. «Це сором на весь світ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.