Янукович зробить все, щоб дати країні спокійно жити

Незважаючи на складність політичної ситуації, економіка України «працює», заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «За цей період часу нам вдалося збільшити доходи бюджету більш ніж на 5% - в грошовому виразі 1,7 млрд. грн.».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що ці кошти мають бути направлені на збільшення пенсій і заробітної плати.

Питання соціальних виплат він назвав головним на сьогоднішній день. «З 1 червня необхідно значно підняти пенсії, з 9 травня треба підняти пенсії і соціальні виплати для ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни», - сказав прем`єр. «Безумовно, ситуація складна, але ми робитимемо все для того, щоб до 9 травня якнайшвидше розрядити обстановку і дати країні спокійно жити. Я робитиму все, що від мене залежатиме, але свято ми з вами повинні підготувати, шановні колеги», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністрів.

Він попросив членів Кабміну прослідкувати, як в закріплених за ними регіонах йде підготовка до проведення заходів до Дня Перемоги.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Державного казначейства України, надходження до загального фонду держбюджету (з офіційними трансфертами) за січень-квітень 2007 року становили 35,4 млрд. грн. (на 5,1% або на 1,7 млрд. грн. більше планового показника).

Планові показники надходжень до загального фонду держбюджету за січень-квітень 2007 року виконано по 22 регіонам.

Державна податкова адміністрація України забезпечила надходження до загального фонду державного бюджету в розмірі 17,4 млрд. грн.

Державна митна служба України мобілізувала 15 млрд. грн.

Виконано планові надходження за 4 місяців 2007 року за 40 джерелами.

Планові показники квітня цього року виконано на 102,6%. До загального фонду держбюджету за квітень надійшло 9,2 млрд. грн.