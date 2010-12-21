Янукович дав Фірташу портфель

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив голову Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитра ФІРТАША співголовою Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Текст відповідного указу від 20 грудня розміщено на сайті глави держави.

Д.ФІРТАШ призначений співголовою Нацради від всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців замість Миколи ЯНКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про делегування Д.ФІРТАША представником Федерації роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України було прийнято на засіданні Ради ФРУ 24 листопада.

Довідка УНІАН. Національна тристороння соціально-економічна рада була створена указом Президента №1871 29 грудня 2005 року.

Цей консультативно-дорадчий орган створено з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об`єднань у формуванні економічної та соціальної політики держави.