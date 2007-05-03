Янукович провів опитування у Європі і світі

Світ здивований діями Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сьогодні розмовляв «із деякими керівниками з Європи». «Й деякими керівниками з інших країн світу, були дзвінки мені особисто, й деяким телефонував я. Мені було цікаво почути реакцію світу. Вона різко негативна. Світ здивований: в жодній країні світу в практиці не було такого, щоб Президент, який несе відповідальність за дотримання законів і Конституції України, сам власними руками руйнував правове поле. На жаль, це так відбулося», - зазначив прем`єр.