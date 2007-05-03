Засідання КС сьогодні не було

16:49, 03 травня 2007
Політика
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Прес-служба мовчить про Станік і Пшеничного

СудЗасідання Конституційного Суду сьогодні не було.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, розгляд подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР від 2 квітня розглядатиметься найближчим часом на закритих пленарних засіданнях.

Дата такого засідання буде визначена в установленому порядку.

В прес-службі відмовились коментувати наявність на робочих місцях або відсутність звільнених Президентом суддів КС Сюзанни СТАНІК та Валерія ПШЕНИЧНОГО.

 

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