Засідання КС сьогодні не було

Засідання Конституційного Суду сьогодні не було.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, розгляд подання 53 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР від 2 квітня розглядатиметься найближчим часом на закритих пленарних засіданнях.

Дата такого засідання буде визначена в установленому порядку.

В прес-службі відмовились коментувати наявність на робочих місцях або відсутність звільнених Президентом суддів КС Сюзанни СТАНІК та Валерія ПШЕНИЧНОГО.