До України прибуде місія Європарламенту

Таке рішення ухвалили члени Делегації Європарламенту у зв’язках з Україною.

Місія Європарламенту планує прибути в Україну наприкінці травня і передбачає провести зустрічі з керівництвом країни, лідерами політичних сил та представниками неурядових організацій.

До місії має увійти 10 євродепутатів, її очолить голова Делегації ЄП у зв’язках з Україною Адріан Северін.

Європарламентарі мають з перших рук отримати інформацію про політичні події в Україні.

На основі зібраних даних депутати зроблять доповідь про ситуацію в Україні для Європарламенту і Євросоюзу. Європарламентарі також мають передати українському керівництву сигнал від Євросоюзу, наскільки важливим є дотримуватися демократичних цінностей.

Окрім Адріана Северіна, до складу делегації увійдуть представники усіх політичних фракцій Європарламенту та доповідач Комітету у закордонних справах Міхал Камінський.

Напередодні прес-служба комісара ЄС із зовнішніх відносин повідомила, що Єврокомісія не втручатиметься у розв’язання політичного протистояння в Україні.

Криза залишається внутрішньою справою держави, попри прохання про міжнародне посередництво з боку української коаліції, наголошує прес-служба комісара ЄС із зовнішніх відносин Беніти Ферреро-Вальднер.

Радіо "Свобода"