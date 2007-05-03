У Криму оголосили війну естонським шпротам

У Криму в зв`язку з недавніми подіями в Таллінні представники партії "Руський блок" закликають бойкотувати естонські шпроти й купувати продукцію місцевих - керченських - виробників.

Про це йдеться в заяві сімферопольської міської організації партії "Руський блок", текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

"У ніч на 27 квітня в місті Таллінн було демонтовано монумент Воїну-Визволителю над могилами радянських солдатів, загиблих при звільненні Естонії від гітлерівської окупації. Вся ця обурлива акція була проведена естонською владою напередодні Дня Перемоги. Блюзнірство естонських урядовців не знає межі: вони навмисно вводять в оману й людей, протестуючих проти знехтування пам`яті воїнів, й країни Європи, заявляючи про проведення на місці поховання якихось "розкопок". У країні, що є членом Євросоюзу, щосили декларує демократичні норми, били людей, які протестували проти знесення пам`ятника, приковували їх наручниками до стовпів", - йдеться в заяві представників "Руського блоку".

При цьому автори заяви висловлюють думку, що й в Україні "активізувалися націоналістичні сили". Так, свідоцтвом цього вони вважають демонтаж із стели Міжнародного дитячого центру "Артек" радянських орденів, недавній напад вандалів у Львові на Російський культурний центр, показ у Сімферополі в українській гімназії фільмів про Романа Шухевича тощо. "Сімферопольська міська організація партії "Руський блок" заявляє: всі ці події є ланками одного ланцюга. Ім`я йому - русофобія. Метод здійснення націоналістами своїх низьких цілей - пропаганда неофашизму", - йдеться в заяві. Її автори зазначають: "Зі свого боку закликаємо сімферопольців і кримчан дати урок естонським русофобам і неофашистам. Якщо вони не звертають увагу на моральні умовляння, то пустимо в хід народні економічні санкції". При цьому вони закликають кримчан не купувати "низькоякісні естонські шпроти", бути патріотами й купувати керченську продукцію.