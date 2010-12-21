Грач поскаржився Контрольній комісії КПУ на своє виключення
Каже, вигнали на догоду ПР
Народний депутат України Леонід ГРАЧ просить Центральну контрольну комісію (ЦКК) КПУ переглянути рішення президії Центрального комітету КПУ про його виключення з лав партії.
Про це йдеться в апеляції, направленій у ЦКК, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.
«Виключення мене з партії вважаю необгрунтованим, таким, що суперечить статуту КПУ, прийнятим на догоду Партії регіонів, яка поставила за мету розгромити республіканську партійну організацію як активну політичну силу в Криму», - зазначає Л.ГРАЧ.
Як повідомляв УНІАН, Президія ЦК Компартії 16 грудня виключила Л.ГРАЧА з партії і фракції КПУ, а також прийняла рішення про розпуск кримського рескому.
Такі рішення стали реакцією на позачерговий пленум рескому, який обрав 14 грудня головою комітету партії в Криму Л.ГРАЧА, котрого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».