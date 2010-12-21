Грач поскаржився Контрольній комісії КПУ на своє виключення

Народний депутат України Леонід ГРАЧ просить Центральну контрольну комісію (ЦКК) КПУ переглянути рішення президії Центрального комітету КПУ про його виключення з лав партії.

Про це йдеться в апеляції, направленій у ЦКК, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

«Виключення мене з партії вважаю необгрунтованим, таким, що суперечить статуту КПУ, прийнятим на догоду Партії регіонів, яка поставила за мету розгромити республіканську партійну організацію як активну політичну силу в Криму», - зазначає Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, Президія ЦК Компартії 16 грудня виключила Л.ГРАЧА з партії і фракції КПУ, а також прийняла рішення про розпуск кримського рескому.

Такі рішення стали реакцією на позачерговий пленум рескому, який обрав 14 грудня головою комітету партії в Криму Л.ГРАЧА, котрого об`єднаний пленум ЦК і ЦКК КПУ 11 грудня звільнив з цієї посади з формулюванням «за серйозні порушення партійної дисципліни і дії, що ведуть до дискредитації партії».