ЦВК до ранку чекатиме на списки від коаліції

У Центральній виборчій комісії є кворум для проведення засідань, і вона працюватиме сьогодні навіть після 24-ї години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, сьогодні на робочих місцях перебуває 10 членів ЦВК, в тому числі й Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ. (Деякі ЗМІ повідомляли, що він не вийшов сьогодні на роботу).

Станом на цю годину засідання ЦВК поки що не було, відбулася лише нарада.

У прес-службі також повідомили, що сьогодні ЦВК планує працювати до ранку, оскільки до 24.00 всі партії та блоки мають подати свої кандидатури до складу окружних виборчих комісій.

Між тим, за даними прес-служби, на лікарняному продовжують перебувати троє членів ЦВК.