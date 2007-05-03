Ющенко призначив Гавриша суддею КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 373/2007 призначив Степана ГАВРИША суддею Конституційного Суду України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. С.ГАВРИШ (1952 року народження) – доктор юридичних наук, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції. Очолює політичну партію "Всеукраїнське об`єднання "Центр".

На парламентських виборах 2006 року балотувався в народні депутати України від "Опозиційного блоку НЕ ТАК!", №7 в списку.

Був народним депутатом України ІV і ІІІ скликань. У ВР минулого скликання обіймав посаду заступника голови ВР України.