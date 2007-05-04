За що Ющенко може звільнити всіх суддів Конституційного суду

Представник Президента України в Конституційному суді Володимир ШАПОВАЛ не виключає, що сьогодні Віктор ЮЩЕНКО може призначити ще одного суддю Конституційного суду. Про це В.ШАПОВАЛ повідомив в інтерв’ю „Німецькій хвилі”.

Як повідомлялося, напередодні на вакантне місце судді КС В.ЮЩЕНКО призначив Степана ГАВРИША.

На думку В.ШАПОВАЛА, присягу новопризначеним суддям доведеться складати, скоріш за все, вже перед новообраним парламентом. За його словами, рішення суду у справі щодо конституційності указу Президента про розпуск парламенту мало б з’явитися вже незабаром, оскільки „сам КС прийняв ухвалу... про те, що провадження невідкладне”. Це означає, зауважив В.ШАПОВАЛ, що після відкриття провадження і до прийняття рішення має пройти не більше ніж місяць.

Якщо ж суд не вкладеться у ці терміни, то вважає В.ШАПОВАЛ, “йтиметься про формальне порушення закону, а відтак, і про порушення присяги, що створює підстави для звільнення усіх суддів Конституційного суду”. “Хоча це й виглядає малоймовірним”, - додав представник Президента у КС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом №370/2007 від 1 травня звільнив Сюзанну СТАНІК з посади судді Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги. Напередодні, 30 квітня, Президент своїм указом звільнив Валерія ПШЕНИЧНОГО з посади заступника голови Конституційного Суду з таким же формулюванням – «у зв`язку з порушенням присяги».

3 травня В.ЮЩЕНКО своїм указом № 373/2007 призначив Степана ГАВРИША суддею Конституційного Суду України.