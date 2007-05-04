Ющенко призначив суддею КС Костицького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Василя КОСТИЦЬКОГО суддею Конституційного Суду України.

Відповідний Указ від 4 травня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. КОСТИЦЬКИЙ Василь Васильович народився 20 червня 1956 року на Iвано-Франківщині. У 1978 році закінчив Львівський державний університет iм. Івана Франка (юрист); у 1991 році – Львівський лісотехнічний інститут (інженер-економіст). Кандидат юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України. З лютого 2004 року по січень 2005 обiймав посаду заступника міністра фінансів України

З січня по листопад 2005 року очолював правління Державної іпотечної установи.