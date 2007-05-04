Мороз хоче звільнити Стецюка з посади судді КС

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ доручив Комітету Верховної Ради з питань правової політики розглянути питання про можливість звільнення Петра СТЕЦЮКА з посади судді Конституційного Суду.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення О.МОРОЗ дав сьогодні на пленарному засіданні ВР.

О.МОРОЗ наголосив, що це питання має бути розглянуте на засіданні комітету, щоб пізніше воно було винесене на обговорення народних депутатів. Він зазначив, що законом про КС і Конституцією України передбачаються відповідні вимоги до суддів і санкції за порушення ними присяги.

«Я думаю, тут є про що поговорити», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п’ятеро суддів КС, серед яких П.СТЕЦЮК, заявили про свою відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.

П.СТЕЦЮК призначений суддею КС у серпні 2006 року за квотою Верховної Ради.