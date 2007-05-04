Верховна Рада посилює свою охорону

Верховна Рада України ухвалила постанову, спрямовану на посилення режиму охорони будівель парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення такої постанови проголосували 259 депутатів із 259, зареєстрованих у залі.

У документі наголошується, що, зважаючи на загострення суспільно політичної ситуації в країні, можливі у зв’язку з цим провокаційні дії та з метою посилення режиму охорони будівель парламенту, Верховна Рада України звертає увагу керівництва Управління державної охорони України на необхідність забезпечити посилений режим охорони будівель Верховної Ради України та належну взаємодію при цьому з Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Постановою управлінню справами Апарату Верховної Ради доручається невідкладно укласти на виконання цієї постанови відповідну угоду щодо охорони будівель та іншого державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України.