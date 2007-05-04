Мороз нагадав Гавришу, що він не може бути суддею КС

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що Степан ГАВРИШ не може бути призначений суддею Конституційного Суду, оскільки очолює одну з політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання парламенту.

О.МОРОЗ нагадав, що згідно із законодавством керівник партії не може призначатися суддею КС, а С.ГАВРИШ очолює Всеукраїнське політичне об’єднання «Центр».

О.МОРОЗ наголосив, що тим самим порушується чинне законодавство.

Крім того, за його словами, на сьогодні «створені нестерпні умови для роботи ЦВК і Конституційного Суду». О.МОРОЗ наголосив, що це проявляється у шаленому тиску на членів ЦВК та суддів. Зокрема, за словами О.МОРОЗА, «відбуваються виклики на килим та відбуваються пояснення щодо їх моральної відповідальності».