Балога розповів про лукавство уряду та коаліції

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА називає “словесною еквілібристикою” заяви представників коаліції про необхідність проведення консультацій із главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ щодо шляхів подолання політичної кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні.

На його думку, останні заяви представників Кабінету міністрів і парламентської більшості про необхідність проведення консультацій із Президентом України щодо шляхів подолання політичної кризи – це словесна еквілібристика, яка ніколи не приведе до результату. «Порожні розмови про політичну кризу слід замінити реальною підготовкою до позачергових виборів», – сказав В.БАЛОГА.

За його словами, «з кризового провалля країна може вийти лише в один спосіб – через позачергові вибори до Верховної Ради. Це чітка, зрозуміла та непорушна позиція Президента В.ЮЩЕНКА, до якої слід приєднатися і прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ. Це логіка, яку має поділяти і влада, і опозиція. Це логіка права і здорового глузду. Це витребувана суспільством дія, яка убезпечить державу від рецидивів політичної корупції та владного монополізму».

В.БАЛОГА звернув увагу на важливу обставину, яка “переконливо ілюструє лукавство уряду та коаліції: вони закликають до компромісу, проте свідомо руйнують підвалини для продуктивного діалогу”. Зокрема, за його словами, саме через порушення Кабміном президентського указу про розпуск ВР було зірвано початок виборчої кампанії, заблоковано роботу Центрвиборчкому. З трибуни “неправочинної Верховної Ради ллються явно брехливі і підбурливі словесні потоки, які викликають у людей тривожні очікування. Позачергові вибори називаються загрозливою для країни подією, хоча у демократичному світі така практика засвідчила свою ефективність у врегулюванні владно-політичних протистоянь”.

«Що після цього може стати темою для консультацій із Президентом? Тільки докладний алгоритм організації та проведення виборів. Усі інші пропозиції безпредметні і не можуть бути поставлені до обговорення з главою держави. Фабрика з виробництва круглих столів у Секретаріаті Президента не працюватиме аж до дня голосування», – вказав В.БАЛОГА.

Він вкотре наголосив, що причиною політичної кризи в державі був не Президент, а спроби узурпації влади парламентсько-урядовим тандемом. «Тепер на повний зріст постало питання про політичну відповідальність за зухвалі порушення Конституції», – вважає керівник Секретаріату Президента.

Як відзначив В.БАЛОГА, прем’єр-міністр неодноразово публічно заявляв про необхідність врегулювання конфлікту політичним шляхом. «Щоправда, в папку для переговорів із Президентом не було покладено жодної дієвої пропозиції, окрім вже відомих тез. Однак вже перший «виборчий» крок уряду міг би показати його здатність адекватно оцінювати реалії і діяти у правовому полі. Суспільство чекає такого кроку», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, зі свого боку, Президент запропонував перелік заходів, які дають усім відповідальним політичним силам добру нагоду для розблокування кризової ситуації. «Поки президентський антикризовий пакет активно підтримала лише опозиція. З іншого табору і досі надходять протилежні сигнали та різноманітні апеляції – то до Страсбурга, то до Папи Римського. Немає лише одного, і найважливішого – дії», – сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента наголосив на незмінності позиції глави держави щодо проведення позачергових виборів до Верховної Ради. За словами В.БАЛОГИ, Президент вже зробив кілька рішучих кроків, аби розблокувати виборчий процес. «Віктор ЮЩЕНКО упевнений, що слід припиняти ігри в політиканство і братися до діла. Настав час це зрозуміти», – резюмував В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 3 травня, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав опозицію і Президента Віктора ЮЩЕНКА сісти за стіл переговорів для обговорення питання про доцільність проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

“Якщо ми побачимо, що немає іншого вибору, як йти на вибори, і буде прийнято консенсусом таке рішення, тоді можна почати підготовку до проведення виборів”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. За словами глави уряду, таку пропозицію він висловлював і Президенту, і вона була “нормально сприйнята” Віктором ЮЩЕНКОМ.