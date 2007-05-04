Кириленко і Тимошенко розповіли Ющенку, як вони готуються до виборів

Голова «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевнили Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що відповідальні політичні сили України беруть участь у виборчому процесі.

Як повідомляє прес-служба Президента, під час сьогоднішньої зустрічі вони обговорили питання організації та проведення дострокових парламентських виборів 24 червня.

Лідери НСНУ і БЮТ поінформували главу держави про хід роботи із проведення виборчих компаній своїх політичних сил, підготовку до виборчих з’їздів тощо.

В.КИРИЛЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО як представники політичних сил – учасників виборчого процесу також виклали Президенту оцінки діяльності Центральної виборчої комісії, керівників органів місцевої та центральної влади у контексті проведення дострокових виборів до Верховної Ради.