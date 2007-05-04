Гавриш думає, що тепер опозиція вернеться у Верховну Раду

Новопризначений суддя Конституційного Суду України Степан ГАВРИШ прогнозує, що після досягнення домовленості між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ буде розблоковано роботу Верховної Ради для ухвалення необхідних для проведення виборів законів.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав журналістам: «Я думаю, що вона (Верховна Рада) буде розблокована після домовленості між ЮЩЕНКОМ і ЯНУКОВИЧЕМ для прийняття перехідних законів». «У цей пакет будуть включені і судді Конституційного Суду», - сказав С.ГАВРИШ.

Він не виключив, що питання призначення нових суддів КС також обговорюються під час зустрічі Президента і прем’єра, та підкреслив, що робота КС є дуже важливою для спроможності української влади приймати правові рішення і забезпечувати верховенство права на наступних виборах.

С.ГАВРИШ підкреслив, що довіра до суду й української влади підірвана і її слід відновлювати через поновлення роботи КС.

Як повідомляв УНІАН, за результатами сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ досягли домовленості про проведення дострокових виборів.