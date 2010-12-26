Головну складову заповідника «Софія Київська» - Софійський собор – можуть передати Лаврському заповіднику, який, у свою чергу, може повністю перейти у власність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться у статті «Газети по-київськи» від 24 грудня «Софійському собору готують нових господарів».

Як зазначає видання, із пропозицією приєднати «Софію Київську» до Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» виступила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН на засіданні Гуманітарної ради (дорадчого органу при главі держави). При чому йдеться не про увесь комплекс «Софії Київської», а саме про Софійський собор.

«Софію Київську» сьогодні курує Мінрегіонбуд. Заповідник не використовується в релігійних цілях, в ньому ведеться лише наукова і реставраційна робота.

Натомість чимала частина площі Лаври - «нижня» територія, перебуває у віданні УПЦ МП. “Мінкульт відповідає за споруди, розташовані у верхній частині заповідника, зокрема за дзвіницю, Надбрамну, Хрестовоздвиженську і Трапезну церкви, Успенський собор. З монастирською територією нещодавно було пов`язано чимало скандалів - то старовинні в`їзні ворота вночі зруйнували і відновили з підручних матеріалів, то будівництва затівають без відповідних погоджень”, - пише “Газета по-київськи”.

Видання наводить дві версії причин можливого об`єднання. Згідно з однією з них, це дасть можливість зосередити кошти, які виділяються на обидві пам’ятки, в одних руках, та більш ефективно їх використовувати.

Разом з тим видання нагадує, що з території Лаври виселяють музеї, йдучи на поступки монастирю - відповідне розпорядження Кабміну було ухвалено в жовтні.

А у липні, напередодні візиту до України московського патріарха КИРИЛА, глава УПЦ МП митрополит ВОЛОДИМИР направив листи до вищого керівництва України з проханням дозволити проводити у Софії щоденні служби.

«Поки що Софійський собор під захистом декількох законів та постанов, в яких йдеться про те, що майно заповідника не підлягає приватизації і передачі будь-яким організаціям, і в ньому заборонена будь-яка діяльність, крім тієї, що пов`язана з роботою заповідника. Але якщо у нас навіть Конституцію змінити легко ...», - констатує «Газета».

Гендиректор заповідника «Софія Київська» Неля КУКОВАЛЬСЬКА вважає, що об`єднання заповідників під управлінням Міністерства культури знищить всі сьогоднішні напрацювання музейників: «Тому що ми чудово знаємо рівень розвитку тих установ, які йому підпорядковуються. Музейна робота дуже важлива, але не варто забувати, що пам`ятники перебувають в агресивному міському середовищі, і на першому місці повинно стояти їх збереження. У Мінрегіонбуді їм забезпечено спостереження за участю високопрофесійних архітекторів, будівельників, реставраторів».

Софія Київська, заснована на початку XI ст. - одна з небагатьох у світі споруд цього періоду, що вціліли до наших днів.

«У соборі збереглася найбільша площа живопису та мозаїк періоду Київської Русі - 260 кв. м мозаїк і 3000 кв. м фресок. Вони практично не ушкоджені. У світі є розписи і старшого віку, але вони збереглися фрагментарно, з домальованими пізніше ділянками. Кожен з пам`ятників ХІ ст., навіть найбільш маленький, знаходиться під охороною держави і внесений до списку ЮНЕСКО», - відзначає «Газета по-київськи».