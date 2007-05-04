Генсек Ради Європи похвалив Ющенка і Януковича

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС вітає досягнення домовленості Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про проведення дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Ради Європи.

“Це важливий крок уперед до завершення дискусії, яка так довго блокувала нормальне функціонування демократичних інституцій в країні”, - цитує прес-служба слова Т.ДЕВІСА.

За словами Генсека Ради Європи, тепер пріоритетом для політиків має залишатися підтримка конструктивного діалогу з метою проведення вільних і чесних, добре підготовлених виборів.

Т.ДЕВІС також ще раз висловив готовність Ради Європи надати технічну допомогу українській владі, якщо буде така потреба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ досягли принципової домовленості про проведення дострокових парламентських виборів.