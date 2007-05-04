Ющенко доручив СБУ провести спецоперацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Служби безпеки України забезпечити безпеку передачі даних під час проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив сьогодні на нараді з головою Ради міністрів АРК, головами обласних та Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

«Я звернувся до СБУ взяти під особливий контроль електронні коди, роботу електронних ЗМІ, каналів зв’язку, і таким чином унеможливити фальшування через втручання у електронний режим зв’язку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він наголосив, що фахівці СБУ мають сприймати це завдання як спецоперацію – “взяти під повний контроль відповідно до чинного законодавства закритість каналів обміну інформацією”. На переконання Президента, це має забезпечити надійне зберігання електронних ключів.

«Іншими словами, щоб тих маніпуляцій, які були зроблені під час президентських виборів, ми більше ніколи не повторювали – з точки зору запасних серверів або других речей, про які багато говорилося у пресі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.