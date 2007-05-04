СПУ не бачить підстав говорити про зраду з боку «регіоналів»

На даний момент соціалісти не мають підстав говорити про те, що з боку лідера Партії регіонів відбулася зрада. Про це сказав в інтерв’ю УНІАН член фракції СПУ Євген ФІЛІНДАШ.

За його словами, виходячи з тієї інформації, яка є, йдеться про домовленості, про які і раніше говорили члени коаліції. Тобто, зазначив депутат, «хоча ми й не вважаємо за потрібне проводити дострокові вибори, але, як один із шляхів виходу з кризи, ми розглядаємо такий варіант, але за умови, якщо ці вибори будуть відбуватися відповідно до Конституції і законів України, а не у відповідності з побажаннями ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО І БАЛОГИ». «І саме про це, як я розумію, йдеться в цих домовленостях», - зазначив Є.ФІЛІНДАШ.

За його словами, з наявної інформації випливає, що вибори будуть, але після того, як ВР України прийме відповідні зміни до законодавства.

Є.ФІЛІНДАШ також наголосив, що СПУ не змінила свою позицію, і вважає, що дострокові парламентські вибори мають відбутися разом із достроковими президентськими виборами.

«І ми на цій позиції залишаємося», - зазначив він.

За словами депутата, цю позицію соціалісти відстоюватимуть під час розгляду законопроектів у ВР та під час засідань робочої групи, яку передбачається створити.