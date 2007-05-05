Симоненко не вірить, що робоча група вирішить проблему

Створення робочої групи для підготовки пропозицій щодо виходу з політичної кризи, як це передбачається домовленостями між прем`єром і Президентом, не вирішить проблему, вважає лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

За його словами, рішення про необхідність, терміни і механізми проведення дострокових виборів народних депутатів має ухвалюватися не в інтересах партій і блоків, представлених у Верховній Раді, а на користь всього суспільства. "А значить не у вузьких рамках робочої групи, а за широким "круглим столом". За таким столом повинні зібратися повпреди всіх партій - суб`єктів парламентського виборчого процесу, яких у нас більше ста", - сказав П.Симоненко.

Він переконаний, що такий формат переговорів виключає участь в ньому президентської сторони. Президент повинен виконувати свої прямі обов`язки - гарантувати законність і конституційність переговорного процесу.

РБК-Україна