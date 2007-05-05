У СПУ похвалили Януковича за ”об`єктивні оцінки”

Соціалісти не проти дострокових виборів, але тільки після внесення відповідних змін до виборчого законодавства і Конституції. Про це в ефірі телеканалу «Россия» заявив член Політради Соцпартії Ярослав МЕНДУСЬ.

Як повідомляє прес-служба партії, за його словами, позиція СПУ з приводу врегулювання політичної кризи в Україні залишається незмінною: компроміс між сторонами конфлікту можливий тільки в рамках правового поля.

Він зазначив, що соціалісти завжди виступали за пошук компромісу, за проведення круглих столів, громадську і політичну дискусію. Тому СПУ вітає переговори, які прийшли на зміну політичним ультиматумам.

Представники фракції соціалістів братимуть участь у діяльності робочої групи, що складається з представників усіх політичних сил ВР і представників Секретаріату Президента.

Я.МЕНДУСЬ також підкреслив, що СПУ продовжує відстоювати ідею одночасних виборів Президента і парламенту. "Ми не проти дострокових виборів, але - тільки після внесення відповідних змін до електорального законодавства і Конституції, щоб легітимізувати процедуру дострокових виборів" - сказав депутат.

Він підкреслив, що ніякі компроміси неможливі в разі продовження політики тиску на Конституційний Суд і блокування прийняття ним правосудних рішень. Якраз КС і має повернути сторони конфлікту в правове русло, впевнений депутат.

Я.МЕНДУСЬ також вважає, що немає підстав трактувати заяву прем`єра Віктора ЯНУКОВИЧА, як капітуляцію. "Я не почув цього в його словах, зате почув об`єктивні оцінки "любих друзів", прихильників реприватизації, безвідповідальних опозиційних політиків, які поставили Україну на межу громадянського протистояння", - сказав Я.МЕНДУСЬ.

За його словами, зараз будуть задіяні всі інструменти для вироблення узгодженої позиції парламентської коаліції.