Ющенко зустрівся з Черновецьким

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ висловився за необхідність налагодження активної співпраці Київського міського голови з депутатами столичної міськради.

Про це УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України.

У ході розмови глава держави та керівник КМДА обговорили соціально-економічну ситуацію в Києві, низку першочергових для столиці питань. Йшлося про проблеми дорожнього господарства, будівництво транспортних розв’язок, благоустрою міста тощо.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, крім того, поінформував В.ЮЩЕНКА про свої плани щодо покращення соціального стану киян, особливо малозабезпечених верств. Київський міський голова попросив Президента посприяти, зокрема, у вирішенні питань створення мережі так званих соціальних магазинів та фонду соціального житла для найменш захищених мешканців столиці.