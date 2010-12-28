Дружина і новонароджена дитина арештованого Корнійчука - у тяжкому стані

Голова Верховного суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що не має наміру подавати у відставку, зокрема, у зв’язку із складною ситуацією, яка склалася навколо його сім’ї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на презентації своєї нової книги «Мені судилося».

«Я повинен сказати, що правової сторони я не буду торкатися, тому що я не маю можливості давати правову оцінку ситуації відносно Євгена КОРНІЙЧУКА», - зазначив В.ОНОПЕНКО, відповідаючи на запитання щодо його позиції навколо порушення кримінальної справи та затримання його зятя – колишнього заступника міністра юстиції, голови Української соціал-демократичної партії Євгена КОРНІЙЧУКА.

Він нагадав, що раніше проти Є.КОРНІЙЧУКА відповідна кримінальна справа вже порушувалася, але була закрита.

«Тому порушувати знову по факту – очевидно суд повинен розібратися в цій ситуації», - зауважив голова ВСУ.

Водночас, він сказав, що у цій ситуації його більше турбує емоційно-психологічна складова, яка сьогодні має значний негативний вплив на ситуацію в його родині.

В.ОНОПЕНКО розповів, що у день затримання Є.КОРНІЙЧУКА у нього народилася шоста онучка (донька Є.КОРНІЙЧУКА – УНІАН).

«І Євген КОРНІЙЧУК дуже радів. Він був присутній під час пологів. І потім його запросили до прокуратури», - також розповів В.ОНОПЕНКО.

Він також підтвердив повідомлення деяких ЗМІ про те, що новонароджена дівчинка і її мати зараз перебувають у тяжкому стані.

«Тому найскладнішою є ось така психологічна складова», - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Тому я скажу так: «Нехай розбираються. Єдине, що мене турбує як суддю, як людину, яка відпрацювала і працює в цій системі, щоб були однакові підходи до всіх, щоб не було вибірковості, не було політики, чи якихось інших мотивів. Хтось порушив закон – нехай відповідає. Суд повинен об’єктивно і справедливо у цьому розбиратися».

В.ОНОПЕНКО також розповів, що слідчі прокуратури проводили обшук не лише в офісі УСДП, де, за його словами, нічого не знайшли, але й на дачі Є.КОРНІЙЧУКА.

На уточнююче запитання, чи вплинула зазначена ситуація на його позицію, окрема, піти з посади голови Верховного суду України, В.ОНОПЕНКО наголосив: «Моя позиція державницька. Тому у відставку я не збираюся».