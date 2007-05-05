ЦВК Давидовича вже не задовольняє жодної політсили?

Фракції опозиції готові до компромісу з більшістю щодо дати проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що сьогодні з 10.30 ранку почала працювати робоча група, до якої входять представники всіх політичних сил парламенту, Кабінету міністрів та Секретаріату Президента.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що члени цієї робочої групи «мусять зробити кроки назустріч один одному», аби врегулювати існуючу політичну кризу.

«Наша команда готова піти назустріч більшості і прем’єр-міністру і відтермінувати вибори, щоб підготувати законодавчу базу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, робоча група як під час виборчої кампанії, так і після неї, буде відпрацьовувати нову редакцію Конституції України, зміни до виборчого законодавства, які б не допускали фальсифікацій під час виборів.

Крім того, розробляються зміни до закону про статус народного депутата і регламенту ВР для посилення відповідальності народних депутатів за перехід до іншої політичної сили.

Крім того, вона не виключила, що буде спільне звернення ВР, Президента і уряду до Конституційного Суду з проханням якомога швидше завершити розгляд подання щодо імперативного мандату.

Лідер БЮТ також зазначила, що робоча група напрацьовуватиме законодавчі акти для реформування судової гілки влади, зміни до закону про Кабмін, а також закріплення статусу парламентської опозиції.

Крім того, пропонується на законодавчому рівні закріпити положення Універсалу національної єдності.

Лідер БЮТ також зазначила, що обговорюється питання про можливу зміну складу ЦВК, оскільки нинішній склад «не задовольняє практично усі політичні сили».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що робота над цими питаннями «іде достатньо конструктивно». У зв’язку з цим, за її словами, є всі підстави завершити роботу групи над першочерговими питаннями вже у понеділок, 7 травня.