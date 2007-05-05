Тимошенко помітила, що СПУ та КПУ гаряче підтримують дострокові вибори

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що після проведення дострокових виборів конфігурація більшості в парламенті суттєво зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ заявила сьогодні під час прес-конференції.

«Конфігурація парламенту суттєво зміниться - більшість і сили, які її будуть представляти, також суттєво зміняться», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що конфігурація більшості в парламенті наступного скликання буде більш природною, ніж зараз.

Вона наголосила, що сьогоднішня політична ситуація довела, що «з’єднати те, що не з’єднується, достатньо важко».

Зокрема, за її словами, ситуація підтвердила, що Партія регіонів, КПУ і СПУ є достатньо різними ідеологічними силами і «знаходяться на різних планетах».

При цьому вона наголосила, що в сьогоднішній ситуації не позаздриш голові ВР Олександру МОРОЗУ. «Олександру МОРОЗУ не позаздриш, йому доведеться не через 5 років піти на пенсію, а через рік, знову іти до народу і подивитись народу в очі», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що у засіданні робочої групи з підготовки дострокових виборів взяли участь як представники СПУ, так і представники КПУ. «І їх присутність говорить про те, що вони гаряче підтримують ідею дострокових виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.