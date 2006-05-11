Рятувальники знайшли на Ельбрусі тіла кількох зниклих альпіністів.

"У четвер рятувальники в ході пошукових заходів, що проводилися із залученням вертольотів МНС і МВС КБР, знайшли на Ельбрусі кілька тіл зниклих альпіністів", повідомили РІА «Новости» в МНС Кабардино-Балкарії.

Співрозмовник агентства не уточнив, скільки тіл знайдено.

За словами представника МНС, альпіністи, швидше за все, замерзли, сховавшись в снігу від негоди.

Для пошуку альпіністів з Москви і Києва, що зникли в Приельбруссі, направлені додаткові групи рятувальників.

"Група збільшена за рахунок 28 рятувальників, що прибули з Карачаєво-Черкесії, Північної Осетії і Ставропольського краю", повідомили РІА “Новости” в прес-службі Південного регіонального центру МНС РФ.

За словами співрозмовника агентства, рятувальники також шукатимуть зниклих у районі хатини Олєйнікова і скель Лєнца.

За сприятливих метеоумов планується задіяти вертоліт Мі-8.

На сьогодні заплановане обстеження альпіністами з Санкт-Петербурга західної вершини Ельбрусу, а рятувальники Ельбруського пошуково-рятувального загону шукатимуть зниклих туристів на східному і північно-східному схилах гори.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня під час сходження на найвищу гору Європи збилися з дороги дві групи: вісім росіян і четверо українців. Одному альпіністу вдалося самостійно повернутися на базу.