Чорновіл нагадав Тимошенко про жабу, яка ногу підставляла

Член Партії регіонів Тарас Чорновіл похвалився, що Верховная Рада вперше за роки незалежності України прийняла, за словами політика, абсолютно історичний законопроект - про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік». У цьому документі, стверджує Чорновіл, зроблено надзвичайно вагомий внесок у соціальні програми. "Уперше це було зроблено чесно і відкрито, - зауважив нардеп, - не за рахунок витягування коштів із місцевого самоврядування, не за рахунок «вимивання» соціальних страхових фондів, а за рахунок держаного бюджету України”.

На його думку, саме цей законопроект – “я хочу на цьому наголосити - і є основною причиною появи Указу Президента, попереднього Указу Президента про розпуск Верховної Ради України. Не зростання Коаліції до конституційної більшості (всі прекрасно розуміють, що цього не відбудеться і не потягне за собою якихось юридичних наслідків), не зміни до Закону «Про Кабмін», а саме підвищення соціальних виплат і зарплат цією Коаліцією і цим урядом було те, чого найбільше боялася та кліка, яка сьогодні зібралася в опозиції і яка сьогодні взяла під повний контроль і, фактично, зробила заручником Президента України”, - цитує нардапа сайт Партії регіонів.

”Причини дві, - стверджує Чорновіл. - Перша: вони бояться заможних людей. Вони бояться людей, які можуть думати не тільки про те, як прогодувати своїх дітей, як прожити один день, а можуть думати вже і мають для того розв’язані руки, щоб думати і дбати про майбутнє своєї держави. Цього боїться будь-який диктаторський режим, незалежно від того, яких би кольорів він набирав.

І друге. Після вступу цього закону в силу (а я хочу побачити, як Віктор Ющенко його не буде підписувати, яким чином він продемонструє зневагу до прав, до соціальних прав свого народу?) буде набагато важче брехати.

І ще хочу згадати про дві брехні, які сьогодні йдуть. Ви чули, як заявляла Юлія Тимошенко на своєму мітингу на Європейській площі про те, що це тільки їхнім тиском, їхніми зусиллями ми приймаємо сьогодні соціальні законопроекти у зв’язку з наближенням виборів? Ми приймаємо ці закони виключно внаслідок того, що ми взяли зобов’язання під час виборів і виконуємо їх. Є в народі приповідка: «Коваль кує, а жаба ногу підставляє».