Симоненко вважає, що чутки про смерть коаліції дещо перебільшені

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не вважає, що в коаліції відбувся розкол після того, як між Президентом і прем`єром була досягнута домовленість про проведення дострокових парламентських виборів, і не виключає створення коаліції з Партією регіонів у новій Верховній Раді.

Про це П.СИМОНЕНКО сказав в інтерв`ю РІА “Новости”.

"Говорити про розкол коаліції передчасно. Була деяка неузгодженість. Ми із самого початку заявляли, що залишаємо за собою право виходу з коаліції, але я б поки що не став говорити про її розкол", - заявив лідер комуністів.

Кажучи про можливий політичний союз у майбутньому складі парламенту, П.СИМОНЕНКО сказав: "Не тільки ми заявляємо, а й усі політологи, Президент і опозиція, що розклад політичних сил у новому парламенті не зміниться. Тому можлива й коаліція в тому складі, в якому вона існує зараз".

Відповідаючи на запитання про те, як він оцінює в цілому політичну ситуацію в країні після досягнення домовленості про проведення дострокових виборів, лідер КПУ заявив: "Наша позиція не змінилася. Ми вважаємо, що Президент порушив конституцію і для виходу з кризи необхідне рішення Конституційного Суду. Що стосується політичних домовленостей, то це - нормальний процес. Питання в тому, що під цим розуміється. Поки що немає результатів роботи робочої групи, немає конкретних пропозицій Президента. Коли будуть перші результати, тоді можна буде говорити, в якому напрямку працювати далі".

При цьому, на його думку, питання необхідно вирішувати в ширшому колі, із залученням не тільки п`яти парламентських партій, а й усіх політично активних партій.

"Президента на цьому "круглому столі" бути не повинно. Він не є суб`єктом парламентського процесу. Він може спостерігати, висловлювати свою точку зору", - додав П.СИМОНЕНКО.

Відповідаючи на запитання про те, коли можуть відбутися вибори до парламенту, лідер українських комуністів сказав, що вони можливі тільки тоді, коли будуть врегульовані всі законодавчі моменти.

П.СИМОНЕНКО не став прогнозувати, скільки відсотків зможе набрати його партія на виборах, зазначивши: "Я думаю, що результат у КПУ буде більший, ніж є зараз".