Компромісні рішення Президента і парламента будуть прийняті ”пакетом”

Для прийняття Верховною Радою легітимних рішень Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі свого боку призупинить дію певних частин свого указу від 26 квітня про розпуск ВР для того, щоб опозиція могла повернутись до сесійного залу.

Про це РБК-Україна повідомив заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК.

За його словами, комплекс законопроектів і постанов буде прийнято синхронно Президентом та ВР, що забезпечить практичне функціонування парламенту та прийняття ним легітимних рішень.

І.ВАСЮНИК нагадав, що за попередньою домовленістю ВР має розглянути необхідні документи 8 травня.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 24 червня 2007 року.