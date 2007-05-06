Нові вибори - нова ЦВК
19:34, 06 травня 2007Політика
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Аргументи Миколи Азарова
Перший віце-прем’єр-міністр - міністр фінансів Микола АЗАРОВ не виключає, що для проведення дострокових виборів Партія регіонів вимагатиме зміни складу Центральної виборчої комісії.
Про це М.АЗАРОВ повідомив в інтерв`ю "5 каналу".
Зокрема, за його словами, "наш прем’єр-міністр чітко сказав, що необхідно хоча б прийняти Закон "Про дострокові вибори", тобто розписати всі процедури. На мою думку, необхідно взагалі змінити і ЦВК, тому що представництва Партії регіонів немає в ЦВК".
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