Робоча група вже назасідалась: оголошено перерву

Відновлять роботу в 11:00

Робоча група з підготовки дострокових виборів, створена за домовленістю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, продовжує напрацьовувати пакет домовленостей. Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні, яке розпочалось о 9.00 в приміщенні Кабінету Міністрів, оголошено перерву до 11-ї години. Як повідомив УНІАН один із учасників засідання Йосип ВІНСЬКИЙ, триває нормальна робота.

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