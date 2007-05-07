Щербань через суд вимагає 85% від колишнього посадового окладу

Екс-голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир ЩЕРБАНЬ подав до суду на Сумську облдержадміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив днями на прес-конференції голова Сумської ОДА Павло КАЧУР.

За його словами, екс-губернатор опротестовує рішення про припинення йому щомісячних виплат як колишньому державному службовцю високого рангу.

В.ЩЕРБАНЬ вважає, що після звільнення на початку 2005 року йому мали виплачувати 85% від колишнього посадового окладу до його працевлаштування або досягнення пенсійного віку. Ці виплати здійснювалися (згідно з розпорядженням виконуючого на той час обов’язки голови Сумської ОДА Володимира РУДЕНКА від 3 лютого 2005 року) кілька місяців, після чого були припинені влітку 2005 року за розпорядженням губернатора. Зараз В.ШЕРБАНЬ вимагає через суд скасувати те розпорядження і виплатити заборгованість за два роки.

Справа за позовом В.ЩЕРБАНЯ знаходиться у провадженні Бориспільського суду Київської області, зазначив П.КАЧУР.

На сайті Сумської ОДА зазначається, що «є декілька важливих моментів у цій справі, пов’язаних, зокрема, з часовими термінами подачі документів. Суд ще поставить крапку у цій справі, а наразі Сумська облдержадміністрація затребувала юридичне тлумачення поняття "відставка". Судові розгляди тривають».