Опозиція визначила межу компромісу з Регіонами

Для опозиції межа компромісу – це відтермінування виборів на липень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи пропозиції коаліції провести вибори восени.

При цьому він наголосив, що для них є принциповим проведення виборів у липні: «Ми говоримо лише про перше, максимум, восьме липня. Але це предмет політичних домовленостей, оскільки для нас є чинним указ Президента про дострокові вибори 24 червня”. За словами В.КИРИЛЕНКА, “просто з огляду на нашу конструктивність ми приглушили розмови на цю тему, але наші партії знаходяться в режимі виборчого процесу». При цьому він додав, що відтерміновувати вибори до осені є неможливим, оскільки країна якомога швидше повинна вийти з політичної кризи.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що станом на минулу п’ятницю відповідну позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА підтримав і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що перенесення виборів на липень вже є істотним компромісом, оскільки опозиція погодилась відійти від дати, яка визначена в указі Президента про дострокові парламентські вибори.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України на 24 червня 2007 року.

6 травня в ефірі “5 каналу” координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів вважає за необхідне проведення позачергових парламентських виборів восени.